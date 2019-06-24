Дани Алвес может продолжить карьеру в «Фенербахче»

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес, который в летнее межсезонье станет свободным агентом после ухода из «Пари Сен-Жермен», может оказаться в Турции.
По информации Fanatik, 36-летний футболист может продолжить карьеру в «Фенербахче».
Ранее стало известно, что Алвес не станет продлевать соглашение с «ПСЖ», которое истекает в конце июня. Сообщалось, что бразилец может вернуться в «Барселону», однако, по последней информации СМИ, сине-гранатовые не заинтересованы в его услугах.
Алвес перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года на правах свободного агента из «Ювентуса». В завершившемся сезоне на клубном уровне защитник принял участие в 32 матчах. На счету игрока 3 забитых мяча и 8 результативных передач. Ранее бразилец также выступал за «Байю», «Севилью» и «Барселону».
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