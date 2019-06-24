Глушаков ответил на приглашение в женский футбол

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, в настоящий момент пребывающий в статусе свободного агента, ответил на предложение защитника женской сборной России и ЦСКА Ксении Коваленко продолжить карьеру в женском футболе.



32-летний хавбек ранее опубликовал в социальной сети «Инстаграм» пост с изображением, где написано «Ищу работу». Коваленко оставила следующий комментарий: «Можешь к нам пойти, в женский».



«Когда тренировка? И где?» — поинтересовался Глушаков.



«Мы вам перезвоним», — ответила Коваленко.



«Буду ждать», — написал экс-капитан «Спартака».



Глушаков перешёл в «Спартак» из «Локомотива» летом 2013 года. С красно-белыми он стал чемпионом России в сезоне-2016/17, а также завоевал Суперкубок страны в 2017 году. Его контракт с клубом был рассчитан до 30 июня 2020 года.

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