Паршивлюк: перед «Динамо» ставятся высокие задачи, и я рад стать частью команды

Защитник Сергей Паршивлюк поделился впечатлениями от перехода из «Ростова» в московское «Динамо».
«Сегодня я подписал контракт с «Динамо» и в первую очередь хотел бы обратиться ко всем болельщикам клуба. Я прекрасно понимаю, что любой новый футболист в команде должен приложить много усилий на поле, чтобы завоевать уважение фанов. Особенно если когда-то раньше этот игрок выступал за извечных соперников.
Большой период моей карьеры был связан со «Спартаком». Это часть моей жизни. Но сейчас мой клуб – московское «Динамо», и могу пообещать, что сделаю для команды всё от меня зависящее. На протяжении всей карьеры в футболе я старался честно и профессионально выполнять свою работу, вкладывал в неё душу, невзирая на травмы или какие-то другие неблагоприятные обстоятельства. Так будет и сейчас.
Перед «Динамо» ставятся высокие цели, и я рад, что стал сегодня частью отличной команды. Готов бороться за место в стартовом составе, биться за честь клуба. Жду с нетерпением начала сезона», — приводит слова Паршивлюка официальный сайт «Динамо».
- 24 июня 2019
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