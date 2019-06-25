Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Конте попросил «Интер» заполучить Дани Алвеса

Конте попросил «Интер» заполучить Дани Алвеса
Футбол / Италия 0

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес, который в летнее межсезонье после ухода из «Пари Сен-Жермен» станет свободным агентом, может вновь оказаться в Италии.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на France Football, 36-летний футболист стал целью миланского «Интера», где его хочет видеть лично главный тренер команды Антонио Конте. Специалист считает Алвеса идеальным кандидатом на позицию правого латераля в своей излюбленной схеме 3-5-2. О своём желании Конте уже сообщил руководству клуба.

Напомним, Алвес уже выступал в Италии в сезоне-2016/17. Тогда он защищал цвета «Ювентуса» и завоевал с бьянконери чемпионский титул.

Ранее стало известно, что Алвес не станет продлевать соглашение с «ПСЖ», которое истекает в конце июня. Сообщалось, что бразилец может вернуться в «Барселону», однако, по последней информации СМИ, сине-гранатовые не заинтересованы в его услугах.

Дани Алвес может продолжить карьеру в «Фенербахче»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент