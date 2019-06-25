Конте попросил «Интер» заполучить Дани Алвеса

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес, который в летнее межсезонье после ухода из «Пари Сен-Жермен» станет свободным агентом, может вновь оказаться в Италии.
Как сообщает Football Italia со ссылкой на France Football, 36-летний футболист стал целью миланского «Интера», где его хочет видеть лично главный тренер команды Антонио Конте. Специалист считает Алвеса идеальным кандидатом на позицию правого латераля в своей излюбленной схеме 3-5-2. О своём желании Конте уже сообщил руководству клуба.
Напомним, Алвес уже выступал в Италии в сезоне-2016/17. Тогда он защищал цвета «Ювентуса» и завоевал с бьянконери чемпионский титул.
Ранее стало известно, что Алвес не станет продлевать соглашение с «ПСЖ», которое истекает в конце июня. Сообщалось, что бразилец может вернуться в «Барселону», однако, по последней информации СМИ, сине-гранатовые не заинтересованы в его услугах.
- 25 июня 2019
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