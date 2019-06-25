Полузащитник сборной Беларуси летом может перейти в клуб РПЛ

Полузащитник солигорского «Шахтёра» Юрий Ковалёв является предметом трансферного интереса со стороны нескольких клубов Российской Премьер-Лиги. Как сообщает «Прессбол», с большой вероятностью переход может состояться уже этим летом.



Ранее была информация, что в услугах 26-летнего футболиста заинтересованы тульский «Арсенал», «Оренбург» и «Тамбов». Однако пресс-служба солигорцев сообщила, что официальных запросов по поводу трансфера Ковалёва в клуб не поступало.

Ковалёв выступает за «Шахтёр» с 2010 года, ранее привлекался в ряды молодёжной сборной Беларуси. 10 октября 2017 года дебютировал за основную национальную команду в матче квалификации на чемпионат мира—2018 против Франции (1:2), когда вышел в стартовом составе и был заменён во втором тайме.