Жиров — в числе лучших центральных защитников второй Бундеслиги по версии Kicker

Издание Kicker на своём сайте опубликовало список из 15 лучших центральных защитников второй половины минувшего розыгрыша второй Бундеслиги.



Место в списке нашлось российскому защитнику «Зандхаузена» Александру Жирову. Авторы материала отметили, как 28-летний футболист закрепился в основе команды во второй части сезона.



Жиров перешёл в «Зандхаузен» летом прошлого года на правах свободного агента из «Енисея». Ранее он также выступал за «Динамо» (Барнаул), «Волгарь», «Анжи», «Томь» и «Краснодар». В минувшем сезоне защитник принял участие в 18 матчах второй Бундеслиги (16 — в основе), в которых записал на свой счёт 2 гола и получил 1 жёлтую карточку. «Зандхаузен» финишировал на 15-м месте в турнирной таблице соревнования.



Жировым интересуются несколько клубов Бундеслиги