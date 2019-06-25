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Жиров — в числе лучших центральных защитников второй Бундеслиги по версии Kicker

Жиров — в числе лучших центральных защитников второй Бундеслиги по версии Kicker
Футбол / Германия 0

Издание Kicker на своём сайте опубликовало список из 15 лучших центральных защитников второй половины минувшего розыгрыша второй Бундеслиги.

Место в списке нашлось российскому защитнику «Зандхаузена» Александру Жирову. Авторы материала отметили, как 28-летний футболист закрепился в основе команды во второй части сезона.

Жиров перешёл в «Зандхаузен» летом прошлого года на правах свободного агента из «Енисея». Ранее он также выступал за «Динамо» (Барнаул), «Волгарь», «Анжи», «Томь» и «Краснодар». В минувшем сезоне защитник принял участие в 18 матчах второй Бундеслиги (16 — в основе), в которых записал на свой счёт 2 гола и получил 1 жёлтую карточку. «Зандхаузен» финишировал на 15-м месте в турнирной таблице соревнования.

Жировым интересуются несколько клубов Бундеслиги
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