Бутенко: я сторонник VAR, но принципы его применения ведут к убийству футбола

Бывший российский арбитр Андрей Бутенко поделился мнением о системе видеоассистента рефери (VAR).

«Я хотел бы обратиться к действию системы VAR. Просто эпизод, случившийся на 87-й минуте матча Бразилия – Венесуэла, произвёл очень сильное впечатление. С кем из коллег я ни разговаривал, все поражены тем, что забитый бразильцами гол отменили. Сначала он был засчитан, но затем благодаря вмешательству видеоассистента, который определял положение вне игры, решение изменили.



Не знаю, с чем это связано, но форвард сборной Бразилии никоим образом не влиял на развитие эпизода: он стоял хоть и в створе ворот, но в стороне, и рядом с ним вообще никого не было, и мяч пролетел минимум в метре от него! Гол, по моему мнению, был забит абсолютно правильно. И вот такая трактовка – даже с вмешательством VAR – вносит недопонимание в определение положения вне игры. То же самое можно сказать об игре рукой в штрафной площади…



Подобные эпизоды в любом случае вызывали и будут вызывать массу вопросов. Конфликт мнений, интересов и трактовок всё равно никуда не денется. Во всяком случае, нужно время, чтобы к тому или иному игровому эпизоду все заинтересованные стороны относились хотя бы с примерно одинаковых позиций. А что касается VAR, в основу был заложен единственно верный принцип – исправлять грубые ошибки арбитров. Именно грубые, которые сразу видны всем! Но когда через перископ в ж… начинают искать мозги…



Вот, к примеру, сейчас на женском чемпионате мира кто-то кого-то прихватил или толкнул – но нет и близко явного нарушения правил. А такое начинается! К сожалению, дело доходит уже до маразма. Пять лет назад, когда VAR только начинал внедряться, я был его противником. Сейчас я – сторонник видеоассистента рефери, но то, куда идут принципы применения этой системы, на мой взгляд, ведет к убийству самой игры в футбол. Ну нельзя же палку перегибать!» — приводит слова Бутенко «Советский спорт».