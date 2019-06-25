Экс-игрок «Динамо» Ванкёр перешёл в «Тулузу»
Полузащитник «Антальяспора» Вильям Ванкёр перешёл в «Тулузу» на правах аренды, сообщается на официальном сайте французского клуба.
Арендное соглашение 30-летнего футболиста с «Тулузой» рассчитано до конца сезона-2019/20. Также в 2020 году истекает срок действия контракта Ванкёра с «Антальяспором», после чего полузащитник может стать свободным агентом.
Ванкёр известен любителям российского футбола по выступлению за московское «Динамо» в период с 2014 по 2015 год. Он также успел поиграть за такие клубы, как «Нант», «Стандард», «Рома» и «Марсель». В минувшем сезоне Ванкёр выступал на правах аренды за «Монако». Футболист принял участие в трёх матчах за монегасков, однако не сумел отметиться результативными действиями.
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