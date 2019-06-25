Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил товарищеский матч «Зенита» с «Левски», который в эти минуты проходит на стадионе «Куфштайн-Арена» в Австрии.



Помимо наставника национальной команды, на игре присутствовали генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев, а также генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

В данный момент «Зенит» находится на сборе в Австрии. Команда Сергея Семака проводит по две тренировки в день. Новый сезон «Зенит» начнёт матчем за Суперкубок России с «Локомотивом». Встреча состоится 6 июля на «ВТБ Арене» в Москве. В первом туре Премьер-Лиги сезона-2019/20 сине-бело-голубые на своём поле сыграют с «Тамбовом». Матч пройдёт 14 июля.



Напомним, по итогам сезона-2018/19 «Зенит» стал чемпионом России.