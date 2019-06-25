Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил товарищеский матч «Зенита» с «Левски», который в эти минуты проходит на стадионе «Куфштайн-Арена» в Австрии.
Помимо наставника национальной команды, на игре присутствовали генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев, а также генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.
В данный момент «Зенит» находится на сборе в Австрии. Команда Сергея Семака проводит по две тренировки в день. Новый сезон «Зенит» начнёт матчем за Суперкубок России с «Локомотивом». Встреча состоится 6 июля на «ВТБ Арене» в Москве. В первом туре Премьер-Лиги сезона-2019/20 сине-бело-голубые на своём поле сыграют с «Тамбовом». Матч пройдёт 14 июля.
Напомним, по итогам сезона-2018/19 «Зенит» стал чемпионом России.
- 25 июня 2019
-
21:19
-
21:00
-
20:55
-
20:51
-
20:45Комличенко может перейти в «Гент» Эксклюзив
-
20:34
-
20:24
-
20:01
-
19:42
-
19:38
-
19:23
-
19:06
-
18:57
-
18:48
-
18:41
-
18:33
-
18:22
-
18:13
-
18:11
-
17:57
-
17:51
-
17:46
-
17:44
-
17:37
-
17:16
-
17:16
-
16:58
-
16:58
-
16:29
-
16:28
-
16:22
-
16:08
-
15:52
-
15:38
-
15:38