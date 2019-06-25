Азмун, Ригони и Ракицкий — в стартовом составе «Зенита» на матч с «Левски»

Петербургский «Зенит» объявил стартовый состав на товарищеский матч с болгарским клубом «Левски». Встреча состоится сегодня, 25 июня, на стадионе «Куфштайн-Арена» в Австрии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.



«Зенит»: Лунёв, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Мусаев, Нобоа, Ригони, Дриусси, Ерохин, Азмун.



На данный момент «Зенит» находится на сборе в Австрии. Команда Сергея Семака проводит по две тренировки в день. Новый сезон «Зенит» начнёт матчем за Суперкубок России с «Локомотивом». Встреча состоится 6 июля на «ВТБ Арене» в Москве. В первом туре Премьер-Лиги сезона-2019/20 сине-бело-голубые на своём поле сыграют с «Тамбовом». Матч пройдёт 14 июля.



Напомним, по итогам сезона-2018/19 «Зенит» стал чемпионом России.