Комличенко может перейти в «Гент»
Как стало известно «Чемпионату», «Гент» вступил в переговоры по трансферу российского нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко.
Бельгийский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. По итогам минувшего сезона «Гент» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата Бельгии и не сумел пробиться в еврокубки.
23-летний Комличенко является воспитанником «Краснодара». В минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии. Его 28 забитых мячей стали рекордными в истории лиги. В следующем сезоне «Млада Болеслав» будет выступать в Лиге Европы. Контракт форварда с чешским клубом действителен до лета 2022 года. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 3,5 млн.
Черчесов: Комличенко — one-touch player, как Индзаги
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