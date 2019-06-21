Черчесов: Комличенко — one-touch player, как Индзаги

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре Фёдора Кудряшова в национальной команде и поведал о Николае Комличенко, который получил дебютный вызов в сборную России.
«Меня спрашивают про Кудряшова. В «Истанбуле» Федор выполнял свои задания, в сборной свои — и сделал два гола. Или взять Комличенко: раз он так играет в Чехии, это не значит, что не может по-другому здесь. Говорят ему: стой, мы тебе мяч доставим — он и стоит. Начнет бегать туда-сюда — его заменят, так как не выполняет установку. Он такой one-touch player, как Индзаги.
Если требуешь чего-то от игроков, а они не выполняют — значит, не умеют. Или пока не умеют. А если требуешь постоянно, то навык повышается. У Дзюбы почему в «Зените» столько голевых передач? Позицию поменял. Ну, давайте Чалова в середину поля поставим, через какое-то время тоже раздавать начнет — там другая специфика игры. А здесь он наконечник, должен открыться, подставить ногу», — цитирует Черчесова Sport24.
- 21 июня 2019
-
13:58
-
13:42
-
13:28
-
13:22
-
13:10
-
12:52
-
12:47
-
12:38
-
12:23
-
12:06
-
11:55
-
11:45
-
11:39
-
11:35
-
11:26
-
11:16
-
11:06
-
10:55
-
10:42
-
10:27
-
10:20
-
10:17
-
10:01
-
10:01
-
09:40
-
09:36
-
09:24
-
09:22
-
09:05
-
08:51
-
08:21
-
07:22
-
06:57
-
06:25
-
05:47