Черчесов: Комличенко — one-touch player, как Индзаги

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре Фёдора Кудряшова в национальной команде и поведал о Николае Комличенко, который получил дебютный вызов в сборную России.

«Меня спрашивают про Кудряшова. В «Истанбуле» Федор выполнял свои задания, в сборной свои — и сделал два гола. Или взять Комличенко: раз он так играет в Чехии, это не значит, что не может по-другому здесь. Говорят ему: стой, мы тебе мяч доставим — он и стоит. Начнет бегать туда-сюда — его заменят, так как не выполняет установку. Он такой one-touch player, как Индзаги.



Если требуешь чего-то от игроков, а они не выполняют — значит, не умеют. Или пока не умеют. А если требуешь постоянно, то навык повышается. У Дзюбы почему в «Зените» столько голевых передач? Позицию поменял. Ну, давайте Чалова в середину поля поставим, через какое-то время тоже раздавать начнет — там другая специфика игры. А здесь он наконечник, должен открыться, подставить ногу», — цитирует Черчесова Sport24.