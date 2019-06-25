Появилось фото домашней формы «Зенита» на следующий сезон

Сайт Footy Headlines опубликовал фотографии домашней формы санкт-петербургского «Зенита» на следующий сезон.
Футболка выполнена в голубом цвете с геометрическим рисунком градиентных треугольников. Шорты выполнены в таком же цвете. Производителем экипировки является компания Nike.
В минувшем сезоне «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги. Благодаря этому петербургский клуб получил путёвку в Лигу чемпионов. В Кубке России «Зенит» дошёл до стадии 1/8 финала, где проиграл «Ростову» со счётом 1:3. В Лиге Европы петербуржцы заняли первое место в своей группе, вышли в плей-офф, а на стадии 1/8 финала уступили испанскому «Вильярреалу» (1:3, 1:2).
В следующем сезоне «Зенит» стартует в РПЛ домашним матчем с «Тамбовом», который состоится 14 июля.
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