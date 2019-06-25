Гол Азмуна — в видеообзоре матча «Левски» — «Зенит»

«Зенит» провёл товарищеский матч с болгарским клубом «Левски». Встреча состоялась на стадионе «Куфштайн-Арена» в Австрии и завершилась со счётом 1:0 в пользу петербургской команды.



В начале второго тайма, на 48-й минуте, главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Левски», который успешно исполнил нападающий «Зенита» Сердар Азмун.



Видео доступно на канале «Зенита» в YouTube.

В данный момент «Зенит» находится на сборе в Австрии. Команда Сергея Семака проводит по две тренировки в день. Новый сезон «Зенит» начнёт матчем за Суперкубок России с «Локомотивом». Встреча состоится 6 июля на «ВТБ Арене» в Москве. В первом туре Премьер-Лиги сезона-2019/20 сине-бело-голубые на своём поле сыграют с «Тамбовом». Матч пройдёт 14 июля.



Напомним, по итогам сезона-2018/19 «Зенит» стал чемпионом России.