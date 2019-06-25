«Барселона» объявила о продаже Андре Гомеша «Эвертону» за € 25 млн

«Барселона» на официальном сайте объявила о достижении договорённости с «Эвертоном» о выкупе английским клубом португальского полузащитника Андре Гомеша. Сумма трансфера составляет € 25 млн без учёта бонусов. Контракт Гомеша с «Эвертоном» рассчитан на 5 лет.



«Барселона» хотела бы публично поблагодарить Андре за его самоотверженность и преданность делу, а также пожелать ему удачи и успехов в будущем», — говорится в сообщении пресс-службы «Барселоны».



В минувшем сезоне 25-летний Гомеш выступал за «Эвертон» на правах аренды. Португалец принял участие в 27 матчах английской Премьер-лиги (24 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал одну результативную передачу, а также получил семь жёлтых карточек. В «Барселону» Гомеш перешёл в летом 2016 года из «Валенсии» за € 37 млн.

«Эвертон» договорился с «Барселоной» о выкупе трансфера Андре Гомеша