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Рассказов: надеюсь, в новом сезоне забью не один гол за «Спартак»

Рассказов: надеюсь, в новом сезоне забью не один гол за «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Спартака» Николай Рассказов рассказал, как проходит подготовка к новому сезону.

«Середина второго сбора по счёту. Нагрузки увеличиваются, тренировки длительные, так что переносить их непросто. Но это наша задача, работать и готовиться к сезону.

После травмы ничего не беспокоит. Много тренировался дополнительно. На первом сборе много занимался, по две тренировки было по два часа. Большая нагрузка и сейчас всё позади. Приходится ещё больше работать, потому что пропустил часть того сезона, а ещё был отпуск. Нужно набирать. Так что всё нормально.

После свадьбы ничего в жизни не изменилось. Просто теперь официцальная семья. На свадьбе были только вдвоём. Мы расписались, была фотосессия для нас на память и всё. В день свадьбы получил больше поздравлений, чем в день дебюта за «Спартак». Было очень приятно. Всем большое спасибо за поздравления.

Я рад, что Ещенко будет играть за «Спартак» ещё как минимум год. Мы с ним хоть и конкуренты по позиции, но всегда хорошо общаемся. Он меня всегда поддерживал, с самого первого дня в основной команде. Так что я очень рад, что он остался.

В новом сезоне надеюсь забью не один гол и как можно больше принесу пользы команде. Наша задача — занимать высокие места. Я же постараюсь забить как можно больше голов, надежно сыграть в обороне и отдать больше голевых передач», — приводит слова Рассказова пресс-служба «Спартака».

Рассказов: восстановление ещё предстоит, но хочется тренироваться в общей группе
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