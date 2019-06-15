Рассказов: восстановление ещё предстоит, но хочется тренироваться в общей группе

Защитник «Спартака» Николай Рассказов рассказал о том, как проходит процесс его восстановления после травмы.

«Восстановление ещё предстоит. Очень хочется начать тренироваться в общей группе, сейчас будем обсуждать всё с врачами», — передаёт слова Рассказова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

21-летний Рассказов является воспитанником «Спартака». В минувшем сезоне футболист принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил две жёлтые и одну красную карточки. Контракт игрока с московским клубом действителен до лета 2021 года.

В минувшем сезоне «Спартак» финишировал на пятом месте в Российской Премьер-Лиге и завоевал путёвку в Лигу Европы.