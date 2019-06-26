Билялетдинов и Катрич отправились с «Сочи» на сбор в Словению

Пресс-служба «Сочи» опубликовала в социальной сети список футболистов, которые отправились с командой на учебно-тренировочный сбор в Словению. Сочинская команда будет тренироваться там до 6 июля.
В списке игроков присутствует бывший полузащитник «Локомотива», «Эвертона» и «Спартака» Динияр Билялетдинов, а также экс-футболист «Динамо» Анатолий Катрич.
Полностью список игроков выглядит так:
вратари: Николай Заболотный, Ростислав Солдатенко;
защитники: Игорь Юрганов, Кирилл Заика, Никита Калугин, Иван Миладинович, Валерий Почивалин, Душан Лагатор, Павел Шакуро, Тимофей Маргасов, Артём Мещанинов;
полузащитники: Алексей Померко, Евгений Песегов, Никита Саламатов, Ян Казаев, Никита Бурмистров, Анатолий Катрич, Динияр Билялетдинов.
нападающие: Акмаль Бахтияров, Владимир Обухов, Марко Мркич.
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