«Монако» нацелился на Матюиди

Полузащитник туринского «Ювентуса» Блез Матюиди может вернуться во Францию в летнее трансферное окно.



Как сообщает Calciomercato.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, в услугах 32-летнего футболиста заинтересован «Монако». Монегаски постараются заполучить француза в межсезонье, чтобы усилиться в преддверии нового сезона и выступить лучше, чем в минувшей кампании.



Матюиди ранее выступал на родине за «Труа», «Сент-Этьен» и «Пари Сен-Жермен». В стане парижан он провёл шесть лет, после чего в 2017 году перебрался в «Ювентус», с которым за это время выиграл четыре трофея.



В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 31 матче итальянской Серии А, в которых отметился 3 голами и 2 результативными передачами, а также получил 5 жёлтых карточек.

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