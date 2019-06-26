Определились все четвертьфинальные пары женского чемпионата мира по футболу
На чемпионате мира по футболу среди женских команд, который в настоящее время проходит во Франции, состоялись матчи 1/8 финала, после чего стали известны все четвертьфинальные пары.
Норвегия – Англия (27 июня)
Франция – США (28 июня)
Италия – Нидерланды (29 июня)
Германия – Швеция (29 июня)
Напомним, на стадии 1/8 финала Норвегия победила Австралию (1:1, 4:1 – по пенальти), Англия – Камерун (3:0), Франция оказалась сильнее Бразилии (2:1 ДВ), США – Испании (2:1), Италия обыграла Китай (2:0), Нидерланды – Японию (2:1), Германия разгромила Нигерию (3:0), а Швеция одолела Канаду (1:0).
Полуфиналы женского чемпионата мира состоятся 2 и 3 июля. Матч за третье место пройдёт 6 июля, а судьба трофея будет решена в решающей игре 7 июля.
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