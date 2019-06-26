Де Вильена прибыл в расположение «Краснодара»
Полузащитник Тонни де Вильена вечером во вторник, 25 июня, прибыл в расположение «Краснодара» на сбор в Австрии. Футболист сборной Нидерландов получил комплект экипировки с 52-м номером, под которым он будет выступать в предстоящем сезоне.
Де Вильена прибыл в расположение «Краснодара»
Фото: ФК «Краснодар»
Как сообщает официальный сайт «горожан», 26 июня голландец приступит к тренировкам в составе своей новой команды.
24-летний де Вильена является воспитанником «Фейеноорда». В минувшем сезоне он принял участие в 33 матчах голландского национального чемпионата, в которых стал автором шести забитых мячей (1 — с пенальти), отдал семь результативных передач, а также получил три жёлтые карточки. Контракт игрока с роттердамским клубом действовал до лета 2020 года.
Де Вильена обратился к болельщикам «Фейеноорда» после перехода в «Краснодар»
- 26 июня 2019
-
10:58
-
10:41
-
10:39
-
10:27
-
10:18
-
10:07
-
09:54
-
09:45
-
09:37
-
09:28
-
09:26
-
09:12
-
08:56
-
08:41
-
08:22
-
07:57
-
07:18
-
07:07
-
06:40
-
05:59
-
05:44
-
04:50
-
04:45
-
04:38
-
04:04
-
03:08
-
01:58
-
01:20
-
00:53
-
00:52
-
00:35
-
00:29
-
00:09
-
00:07
- 25 июня 2019
-
23:55
Партнерский контент