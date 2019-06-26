Полузащитник Тонни де Вильена вечером во вторник, 25 июня, прибыл в расположение «Краснодара» на сбор в Австрии. Футболист сборной Нидерландов получил комплект экипировки с 52-м номером, под которым он будет выступать в предстоящем сезоне.

Де Вильена прибыл в расположение «Краснодара» Фото: ФК «Краснодар»

Как сообщает официальный сайт «горожан», 26 июня голландец приступит к тренировкам в составе своей новой команды.

24-летний де Вильена является воспитанником «Фейеноорда». В минувшем сезоне он принял участие в 33 матчах голландского национального чемпионата, в которых стал автором шести забитых мячей (1 — с пенальти), отдал семь результативных передач, а также получил три жёлтые карточки. Контракт игрока с роттердамским клубом действовал до лета 2020 года.