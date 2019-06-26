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Кокорин будет отбывать срок в одной колонии с братом

Кокорин будет отбывать срок в одной колонии с братом
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин получил разрешение на отбывание срока заключения в одной колонии со своим братом Кириллом.

«Сейчас прошли судебные разбирательства, Александр в спокойном состоянии ждёт продолжения, осталось пять месяцев, потому он уже находится в спокойном состоянии. Также нас сегодня заверили, что прошение Кокорина об отбывании наказания в одной колонии с его братом Кириллом будет удовлетворено», — цитирует РИА «Новости» уполномоченного по правам человека в Москве Татьяну Потяеву.

Напомним, в октябре прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.

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