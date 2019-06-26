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Колобков подтвердил изменение лимита на легионеров в РПЛ на «8+17» с 2020 года

Колобков подтвердил изменение лимита на легионеров в РПЛ на «8+17» с 2020 года
Футбол / РПЛ 0

Министр спорта России Павел Колобков подтвердил принятие исполнительным комитетом формата лимита на легионеров «8+17», а также поделился мнением о нём.

«Вопрос лимита обсуждался. Я был в полном контакте с руководителем федерации и до этого. Будет предложен лимит «8+17». Я считаю, что это прогресс. Такой лимит упрощает работу тренеров, повышает конкуренцию. На одну позицию явно будут претендовать как иностранец, так и россиянин. Лимит на легионеров нацелен на изменение соревнования. Взгляды были разные, но, на мой взгляд, всё обосновано. Лимит вступит в силу с сезона-2020/21.

Вопрос расширения лиги ещё изучается. Но все заинтересованы в том, чтобы наши футболисты играли больше. Этот вопрос закономерен, он тоже обсуждался. Но пока решение не принято», — передаёт слова Колобкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

РФС принял формат лимита на легионеров «8+17», он вступит в силу в 2020 году
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