Гончаренко: Щенников выбыл на 2-3 месяца

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о сроках восстановления защитника московской команды Георгия Щенникова.
Напомним, накануне у футболиста диагностирован внутрисуставной перелом правой медиальной лодыжки. Эту травму Щенников получил 24 июня на утренней тренировке.
«Что касается травмы Щенникова — он выбыл на два-три месяца. О новом же центральном защитнике пока впечатление положительное. Может, хотелось бы, чтобы он лучше начинал атаки», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Щенников является воспитанником ЦСКА. В минувшем сезоне он принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги (16 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, отдал одну результативную передачу, а также получил три жёлтые карточки. Контракт игрока с «армейским» клубом действителен до лета 2023 года.
- 26 июня 2019
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