Понсе: от сравнений с Месси никуда не убежать

Новичок московского «Спартака» нападающий Эсекьель Понсе рассказал, как относится к сравнению с форвардом «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелем Месси. Напомним, Понсе и Месси являются уроженцами аргентинского города Росарио, а также в разное время играли в составе клуба «Ньюэллс Олд Бойз».



«От сравнений с Месси никуда не убежать. Это понятно — он прославил и наш город, и команду. Сравнения неизбежны. Наоборот, мы все очень гордимся тем, что у нас есть такой земляк, которому удалось достичь таких высот», — сказал Понсе в интервью клубной пресс-службе «Спартака».



В минувшем сезоне Эсекьель выступал в составе афинского АЕКа на правах аренды. Ранее римский клуб отдавал форварда в аренду в «Гранаду», «Ньюэллс Олд Бойз» и «Лилль». В прошлом сезоне Понсе принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счёт 21 гол и 4 результативные передачи.

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