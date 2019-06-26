Источник: «Зенит» приобрёл хавбека сборной Колумбии Диаса
Полузащитник «Антетико Хуниор» и сборной Колумбии Луис Диас стал игроком петербургского «Зенита», сообщает колумбийский журналист Хулиан Сеспедес в «Твиттере».
По информации источника, сумма трансфера 22-летнего колумбийского футболиста составила € 7 млн. Ранее сообщалось, что в услугах Диаса заинтересован также «Порту», который уже долгое время следит за прогрессом игрока.
В настоящий момент Луис находится в расположении сборной Колумбии на Кубке Америки. Полузащитник успел принять участие в двух матчах группового этапа турнира, не отметившись результативными действиями.
«Зенит» занял первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19. В предстоящем сезоне подопечные Сергея Семака сыграют в Лиге чемпионов.
«Зенит» поборется с «Порту» за полузащитника сборной Колумбии Диаса
- 26 июня 2019
-
21:37
-
21:17
-
21:08
-
21:06
-
20:53
-
20:50
-
20:35
-
20:24
-
20:21
-
20:05
-
19:58
-
19:49
-
19:42
-
19:31
-
19:26
-
19:21
-
19:16
-
19:04
-
18:57
-
18:39
-
18:29
-
18:24
-
18:16
-
18:13
-
17:53
-
17:42
-
17:30
-
17:24
-
17:14
-
17:09
-
17:07
-
16:53
-
16:47
-
16:29
-
16:26
Партнерский контент