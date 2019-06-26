Источник: «Зенит» приобрёл хавбека сборной Колумбии Диаса

Полузащитник «Антетико Хуниор» и сборной Колумбии Луис Диас стал игроком петербургского «Зенита», сообщает колумбийский журналист Хулиан Сеспедес в «Твиттере».



По информации источника, сумма трансфера 22-летнего колумбийского футболиста составила € 7 млн. Ранее сообщалось, что в услугах Диаса заинтересован также «Порту», который уже долгое время следит за прогрессом игрока.



В настоящий момент Луис находится в расположении сборной Колумбии на Кубке Америки. Полузащитник успел принять участие в двух матчах группового этапа турнира, не отметившись результативными действиями.



«Зенит» занял первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19. В предстоящем сезоне подопечные Сергея Семака сыграют в Лиге чемпионов.

«Зенит» поборется с «Порту» за полузащитника сборной Колумбии Диаса