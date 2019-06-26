«Рома» и «Наполи» достигли соглашения по обмену игроками

Защитник «Ромы» Костас Манолас продолжит карьеру в «Наполи», сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, трансфер грека обойдётся неаполитанскому клубу в € 34 млн. Однако сумма выплаты римлянам будет уменьшена за счёт включения в сделку полузащитника «Наполи» Амаду Диавара, трансфер которого был оценён сторонами в € 18 млн, и ещё € 2 млн будет выплачено в виде различных бонусов.
Манолас перешёл в «Рому» летом 2014 года из «Олимпиакоса». Сумма трансфера составила € 15 млн. В минувшем сезоне 27-летний футболист провёл 27 матчей в итальянской Серии А, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.
Диавара выступает за «Наполи» с лета 2016 года. Гвинеец был приобретён неаполитанцами у «Болоньи» за € 14,5 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне 21-летний хавбек сыграл в чемпионате Италии 13 матчей, но результативными действиями не отметился.
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