В борьбу за Зе Луиша включились два клуба из Стамбула

Форвард «Спартака» Зе Луиш может продолжить карьеру в Турции, утверждает A Bola.

По информации источника, в борьбу за 28-летнего нападающего красно-белых, главным претендентом на которого до последнего времени считался «Порту», включились два стамбульских клуба.

Ранее сообщалось, что «Порту» уже согласовал с футболистом условия личного контракта. Видеть игрока в своём клубе желает лично главный тренер «драконов» Сержиу Консайсау. За своего форварда «Спартак» желает получить € 12 млн.

В завершившемся сезоне Зе Луиш сыграл на клубном уровне 36 матчей. На его счету 14 забитых мячей и 4 результативные передачи. Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до лета 2021 года. Ранее Зе Луиш выступал за «Жил Висенте», «Видеотон» и «Брагу».