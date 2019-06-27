«Бенфика» объявила о продаже «Атлетико» Фелиша за € 126 млн

«Бенфика» приняла предложение «Атлетико» по своему форварду Жоау Фелишу. Об этом говорится в сообщении лиссабонского клуба португальской фондовой бирже.

«Матрасники» заплатят за 19-летнего нападающего € 126 млн. Трансфер португальца будет официально закрыт в течение ближайших дней. Футболист станет самым дорогим подписанием в истории мадридского клуба.

Фото доступно в «твиттере» El Transistor.

Ранее сообщалось, что в «Атлетико» португальский форвард будет получать € 6 млн в год. Агент футболиста Жорже Мендеш получит 30% от суммы сделки.



В завершившемся сезоне Фелиш сыграл 43 матча на клубном уровне. На его счету 20 забитых мячей и 11 результативных передач. Контракт футболиста с «Бенфикой» рассчитан до лета 2023 года. В составе сборной Португалии нападающий сыграл 1 матч.