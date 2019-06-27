Парфёнов — о новом лимите: клубы будут стараться брать качественных игроков

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов положительно высказался относительно изменения формата лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиги на «8+17», который должен вступить в силу начиная с сезона-2020/21.

«Команды будут думать, когда станут брать эти восемь человек. Они будут стараться брать качественных игроков стартового состава на весь чемпионат. Раньше было проблемой, когда надо было выпустить на поле пять русских игроков, а при этом в составе может не быть опытных иностранцев», — приводит слова Парфёнова ТАСС.

В минувшем сезоне «Урал» финишировал на 10-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Также клуб дошёл до финала национального кубка, в котором уступил «Локомотиву» (0:1).