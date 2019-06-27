«Челси» может отозвать Морату из аренды в «Атлетико»

Руководство и тренерский штаб «Атлетико» опасаются, что нападающий Альваро Мората может вернуться в «Челси», утверждает Football Espana со ссылкой на AS.

По данным источника, английский клуб может досрочно прекратить аренду форварда в связи с 18-месячным запретом на трансферы, наложенным ФИФА. В этом случае единственным шансом для «Атлетико» сохранить игрока станет немедленная активация пункта о выкупе его трансфера за € 55 млн. Проблема в том, что «матрасники» в данный момент не располагают такой суммой, так как занимаются усилением других позиций.

Мората перешёл из «Челси» в «Атлетико» на правах аренды за € 7 млн в зимнее трансферное окно. В минувшем сезоне 26-летний испанец провёл 16 матчей в английской Премьер-лиге и забил пять голов. Также на его счету шесть забитых мячей в 15 матчах испанской Примеры.