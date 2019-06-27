«Арсенал» отправился на сбор в Австрию
Футболисты тульского «Арсенала» отправились на летний учебно-тренировочный сбор в Австрию в преддверии старта нового сезона в Российской Премьер-Лиге. Об этом сообщил официальный «твиттер» «канониров».
Туляки в следующем сезоне впервые в истории сыграют в Лиге Европы со второго квалификационного раунда евртурнира. По итогам прошедшей жеребьёвки «Арсенал» сыграет с победителем пары «Нефтчи» (Азербайджан) – «Сперанца» (Молдавия). Первый матч «канониры» проведут 25 июля в Туле на Центральном стадионе «Арсенал», а ответная игра состоится на выезде 1 августа.
«Арсенал» завершил сезон-2018/19 на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Тульский «Арсенал» потерпел разгром в товарищеском матче с курским «Авангардом»
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