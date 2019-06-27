«МЮ» не будет покупать Магуайра, которого «Лестер» оценил в € 113 млн

Защитник «Лестер Сити» Гарри Магуайр не перейдёт в «Манчестер Юнайтед», утверждает Mirror.

По данным источника, руководство манкунианцев приняло решение отказаться от трансфера игрока из-за его высокой стоимости. «Манчестер Юнайтед» предлагал за футболиста € 67 млн, но «Лестер» хотел получить за него € 101 млн, а также € 12 млн в виде бонусов. Таким образом, единственным претендентом на Магуайра остался «Манчестер Сити», но неизвестно, согласятся ли «горожане» на требования «Лестер Сити».

Магуайр перешёл в «Лестер Сити» летом 2017 года из «Халл Сити». Сумма трансфера составила € 13,7 млн. В минувшем сезоне 26-летний защитник принял участие в 31 матче английской Премьер-лиги, в которых забил три гола.