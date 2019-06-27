«Зенит» подтвердил переход Панюкова в «Урал»

Как уже сообщал «Чемпионат», «Зенит» и «Урал» достигли соглашения о переходе нападающего Андрея Панюкова в команду из Екатеринбурга. По условиям соглашения сине-бело-голубые сохраняют за собой приоритетное право обратного выкупа игрока.
Воспитанник московского футбола, Панюков начал профессиональную карьеру в «Динамо». Выступал в «Химках», «Спартаке» из Нальчика, «Балтике», литовском «Атлантасе», французском «Аяччо» и португальской «Браге».
К «Зениту» присоединился летом 2017 года и 20 августа дебютировал в Российской Премьер-Лиге в матче с «Амкаром». В сезоне-2017/18 Панюков выступал за «Зенит»-2, в составе которого с 15 мячами стал одним из лучших бомбардиров ФНЛ. Кампанию-2018/19 провёл на правах аренды в «Урале».
«Зенит» благодарит Андрея Панюкова за время, проведённое в Петербурге, и желает удачи в составе новой команды", — говорится на официальном сайте сине-бело-голубых.
- 27 июня 2019
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