Главный нарколог РФ предрёк Сарри слабоумие из-за выкуривания 60 сигарет в день

Главный психиатр-нарколог Минздава РФ Евгений Брюн прокомментировал слова наставника «Ювентуса» Маурицио Сарри, который рассказал, что выкуривает по 60 сигарет в день.
«Концовка таких злостных курильщиков, как Сарри, известна: атеросклероз сосудов нижних конечностей, мозга и сердца, а также, как при употреблении любого наркотика или алкоголя, слабоумие и ранняя смерть. Рак бывает не у всех при курении, но тогда обязательно будет что-то другое. Если рак, то необязательно лёгких, может быть и ротовой полости, и горла, и мочевого пузыря. Остатки смолы проглатываются, а это канцероген, который может осесть где угодно. Где слабое место, там и рванёт. Также никотин вызывает спазмы сосудов.
Что касается возможности Сарри бросить курить, такой шанс есть у всех. Нужна мотивация. Проблема в том, что люди не хотят отказываться от привычных ядов и злоупотребляют табаком, алкоголем или наркотиками. Задача профилактики заключается в том, чтобы убедить человека, замотивировать его. Сколько людей говорит не есть гамбургеры – а все едят. С курением то же самое. То, что Сарри не скрывает свою любовь к сигаретам, — пропаганда курения. Любой курильщик, любой потребитель алкоголя или наркотиков самим фактом своего существования рекламирует и пропагандирует употребление. Чем заметнее в медиапространстве, тем больше он пропагандирует. Грешишь – так уж греши про себя, а не распространяй, не хвастайся.
Это бравада любого наркомана и алкоголика: «Я могу спокойно выпить бутылку или выкурить три пачки и здоров». А в какой-то момент он умирает. Был знаменитый артист, который рекламировал марку сигарет – а в итоге умер от рака. Заболев онкологией, он перечеркнул всю свою рекламу. А гениальный актёр Юл Бриннер, бывший наш соотечественник, умирая от рака, записал видеообращение к народам мира: «Не курите!» К сожалению, такие обращения на большую часть населения не действуют», — сказал Брюн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
- 27 июня 2019
-
14:17
-
14:16
-
14:07
-
13:51
-
13:41
-
13:41
-
13:24
-
13:17
-
13:05
-
12:54
-
12:40
-
12:36Полоз может перейти в «Сочи» Эксклюзив
-
12:18
-
12:15
-
12:05
-
11:51
-
11:44
-
11:35
-
11:30
-
11:16
-
11:12
-
10:49
-
10:45
-
10:35
-
10:26
-
10:22
-
10:18
-
09:58
-
09:50
-
09:26
-
09:15
-
09:09
-
09:03
-
08:14
-
07:37