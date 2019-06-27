«Реал» снял рэп-клип для презентации второй формы на сезон-2019/20

Мадридский «Реал» презентовал второй комплект формы на сезон-2019/20.

Специально для презентации «Королевский клуб» снял клип на композицию в стиле рэп. Вторая форма «Реала» выполнена в темно-синем цвете. Футболка, шорты и гетры новой экипировки «Королевского клуба» выполнены в тёмно-синих цветах с золотой отделкой и традиционным монохромным клубным гербом на левой стороне груди. Производителем экипировки является компания аdidas.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Реала».

Минувший сезон «Реал» завершил с одним выигранным трофеем — «сливочные» стали победителями клубного чемпионата мира. В чемпионате Испании «Королевский клуб» финишировал третьим. Отставание мадридской команды от чемпиона, коим стала «Барселона», составило 19 очков. Борьбу за победу в Лиге чемпионов «Реал» прекратил на стадии 1/8 финала, уступив «Аяксу» (2:1, 1:4). Из Кубка Испании «сливочные» вылетели в полуфинале от той же «Барселоны» (1:1, 0:3).