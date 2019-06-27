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«Реал» начал переговоры по трансферу ван де Бека

«Реал» начал переговоры по трансферу ван де Бека
Футбол / Испания 0

«Реал» может купить полузащитника «Аякса» Донни ван де Бека, утверждает De Telegraaf.

По данным источника, «Королевский клуб» уже начал переговоры по трансферу игрока. Сумма трансфера может составить € 50-60 млн.

22-летний ван де Бек является воспитанником «Аякса». В минувшем сезоне он принял участие в 34 матчах чемпионата Нидерландов (28 — в основном составе), в которых стал автором девяти забитых мячей, а также отдал 10 результативных передач. Кроме того, на его счету четыре гола и две результативные передачи в 18 матчах Лиги чемпионов. Контракт игрока с амстердамским клубом действителен до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» хочет купить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, но не может договориться с манкунианцами по сумме трансфера.

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