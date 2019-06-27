«Реал» начал переговоры по трансферу ван де Бека

«Реал» может купить полузащитника «Аякса» Донни ван де Бека, утверждает De Telegraaf.

По данным источника, «Королевский клуб» уже начал переговоры по трансферу игрока. Сумма трансфера может составить € 50-60 млн.

22-летний ван де Бек является воспитанником «Аякса». В минувшем сезоне он принял участие в 34 матчах чемпионата Нидерландов (28 — в основном составе), в которых стал автором девяти забитых мячей, а также отдал 10 результативных передач. Кроме того, на его счету четыре гола и две результативные передачи в 18 матчах Лиги чемпионов. Контракт игрока с амстердамским клубом действителен до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» хочет купить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, но не может договориться с манкунианцами по сумме трансфера.