«Сантос» начал переговоры с «Зенитом» по трансферу Эрнани

«Сантос» начал переговоры по поводу возможного перехода полузащитника «Зенита» Эрнани. Как сообщает A Tribuna, руководство бразильской команды уже контактирует по этому поводу с представителями футболиста петербургского клуба.

При этом издание отмечает, что бразильский клуб хочет арендовать Эрнани с последующим правом выкупа, в то время как «Зенит» размышляет над этим вариантом. Главный тренер «Сантоса» Хорхе Сампаоли видит в Эрнани замену Жану Лукасу, который перешёл в «Лион».

В декабре 2016 года Эрнани перешёл в «Зенит» из «Атлетико Паранаэнсе». Соглашение было рассчитано на пять лет. В августе 2017 года хавбек был отдан в годичную аренду во французский «Сент-Этьен», после чего вернулся в «Зенит».