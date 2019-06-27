«Ризеспор» заключил контракт с украинским защитником Морозюком
Защитник киевского «Динамо» Николай Морозюк подписал контракт с «Ризеспором», сообщается на официальном сайте турецкого клуба.
Морозюк заключил с клубом двухлетнее соглашение с возможностью продления ещё на один год.
Во второй половине минувшего сезона 31-летний Морозюк выступал за «Ризеспор» на правах аренды, провёл за клуб 14 матчей и отдал одну результативную передачу. Теперь его контракт с «Динамо» завершился и он смог перейти в турецкий клуб бесплатно в статусе свободного агента.
Морозюк является воспитанником «Динамо». Также играл за «Днепр», «Оболонь», «Кривбасс» и донецкий «Металлург». За сборную Украины сыграл 13 матчей и забил один гол.
В прошлом сезоне «Ризеспор» финишировал на 10-м месте в Суперлиге.
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