«Рома» ведёт переговоры по трансферу Бартры

Римская «Рома» проявляет интерес к защитнику севильского «Бетиса» Марку Бартре, утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, агент футболиста прилетел в Рим и провёл переговоры со спортивным директором «волков» Джанлукой Петраки. Переговоры прошли в позитивном ключе и будут продолжены.

28-летний Бартра является воспитанником «Барселоны». В «Бетис» он перешёл в январе 2018 года из дортмундской «Боруссии». Сумма трансфера составила € 10,5 млн. В минувшем сезоне Бартра принял участие в 33 матчах испанского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил четыре жёлтые карточки. Его контракт с клубом действителен до лета 2023 года.