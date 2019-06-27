Памела Андерсон обвинила Рами в домашнем насилии

Известная актриса и фотомодель Памела Андерсон обвинила защитника «Марселя» Адиля Рами в применении силы к ней.

«Иногда он был очень жесток ко мне. Он потянул меня за волосы прошлым летом, потому что я оставила его одного в отеле в Лос-Анджелесе после фотосессии с друзьями. Прошлым летом он преследовал меня в Лос-Анджелесе и Сен-Тропе. То лето было худшим в моей жизни. Он сдавливал мне обе руки, я должна была пойти в больницу, потому что мне очень больно. Он не уважает женщин. Тот факт, что он является лицом организации, которая противодействует домашнему насилию во Франции, был только прикрытием для него», — приводит слова Андерсон RMC Sport.

О романе Андерсон и Рами стало известно в 2018 году. После выхода сборной Франции в финал чемпионата мира, который проводился в России, футболист сделал модели предложение.