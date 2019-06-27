«ПСЖ» предложил Паредеса «Милану» и «Интеру»

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес может продолжить карьеру в Италии, сообщает Paris United.

По информации источника, парижане намерены расстаться с 24-летним хавбеком, так как считают, что тот не соответствует уровню клуба. Однако вариант с возвращением аргентинца в Россию, о чём сообщалось ранее, не рассматривается, так как ни один клуб Премьер-Лиги не проявлял интереса к аргентинцу. Чемпион Франции уже предложил услуги игрока «Милану» и «Интеру».

Паредес перешёл в «ПСЖ» из «Зенита» в январе текущего года за € 40 млн. Всего в составе парижан он сыграл 22 матча и отдал 2 результативные передачи. За «Зенит» аргентинец выступал в период с 2017 по 2019 год. Ранее хавбек играл также за «Боку Хуниорс», «Кьево», «Рому» и «Эмполи».