«ПСЖ» предложил Паредеса «Милану» и «Интеру»
Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес может продолжить карьеру в Италии, сообщает Paris United.
По информации источника, парижане намерены расстаться с 24-летним хавбеком, так как считают, что тот не соответствует уровню клуба. Однако вариант с возвращением аргентинца в Россию, о чём сообщалось ранее, не рассматривается, так как ни один клуб Премьер-Лиги не проявлял интереса к аргентинцу. Чемпион Франции уже предложил услуги игрока «Милану» и «Интеру».
Паредес перешёл в «ПСЖ» из «Зенита» в январе текущего года за € 40 млн. Всего в составе парижан он сыграл 22 матча и отдал 2 результативные передачи. За «Зенит» аргентинец выступал в период с 2017 по 2019 год. Ранее хавбек играл также за «Боку Хуниорс», «Кьево», «Рому» и «Эмполи».
Паредес: остаюсь в «ПСЖ» и никуда не ухожу
- 27 июня 2019
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