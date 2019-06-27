«Арсенал» выкупил контракт Ткачёва у ЦСКА

Как стало известно «Чемпионату», тульский «Арсенал» выкупил контракт полузащитника Сергея Ткачёва у ЦСКА.

30-летний хавбек провёл минувший сезон в стане красно-жёлтых в аренде. Всего за «Арсенал» футболист провёл 30 матчей. На его счету 5 забитых мячей, 9 результативных передач и 5 жёлтых карточек. Он помог тульской команде занять 6-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги и пробиться в Лигу Европы.

Ранее полузащитник также выступал за «Крылья Советов», харьковский «Металлист», «Урал», «Севастополь», «Локомотив» и «Кубань».

В ЦСКА Ткачёв перешёл в январе 2016 года на правах свободного агента. Всего за «армейцев» хавбек сыграл 11 матчей, результативными действиями он не отметился. В активе футболиста значится 4 сыгранных матча в составе сборной России U19.