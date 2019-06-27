Малиновский близок к переходу в «Сампдорию» за € 12 млн

Руководство «Сампдории» продвинулось в переговорах с «Генком» о приобретении полузащитника Руслана Малиновского, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Ранее Малиновского хотела купить «Аталанта», но интерес клуба из Бергамо уменьшился в последние дни. «Сампдория» воспользовалась ситуацией и сейчас близка к трансферу.

Официально о сделке могут объявить уже на следующей неделе. Ожидается, что за украинского полузащитника «Сампдория» заплатит € 12 млн плюс бонусы.

В минувшем сезоне Руслан помог «Генку» стать чемпионом Бельгии. В 37 матчах турнира 26-летний игрок забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.

По информации СМИ, в «Сампдорию» может перейти также полузащитник Даниэле Де Росси, выступавший с 2002 по 2019 год за «Рому».