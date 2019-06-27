Малиновский близок к переходу в «Сампдорию» за € 12 млн

Руководство «Сампдории» продвинулось в переговорах с «Генком» о приобретении полузащитника Руслана Малиновского, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Ранее Малиновского хотела купить «Аталанта», но интерес клуба из Бергамо уменьшился в последние дни. «Сампдория» воспользовалась ситуацией и сейчас близка к трансферу.
Официально о сделке могут объявить уже на следующей неделе. Ожидается, что за украинского полузащитника «Сампдория» заплатит € 12 млн плюс бонусы.
В минувшем сезоне Руслан помог «Генку» стать чемпионом Бельгии. В 37 матчах турнира 26-летний игрок забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.
По информации СМИ, в «Сампдорию» может перейти также полузащитник Даниэле Де Росси, выступавший с 2002 по 2019 год за «Рому».
- 27 июня 2019
-
23:24
-
23:21
-
23:04
-
22:57
-
22:32
-
22:20
-
22:17
-
22:11
-
22:02
-
21:57
-
21:53
-
21:46
-
21:30
-
21:27
-
21:10
-
21:05
-
20:57
-
20:51
-
20:40
-
20:36
-
20:12
-
20:07
-
19:57
-
19:52
-
19:37
-
19:35
-
19:24
-
18:54
-
18:48
-
18:42
-
18:38
-
18:30
-
18:14
-
18:14
-
18:09