Англия стала первым полуфиналистом женского чемпионата мира

Завершился четвертьфинальный матч женского чемпионата мира между сборными Англии и Норвегии. Встреча проходила на стадионе «Океан» в Гавре. Победу в игре одержали англичанки со счётом 3:0.

Первый гол в матче был забит уже на 3-й минуте, автором результативного удара стала Джилл Скотт. На 40-й минуте Эллен Вайт закрепила преимущество своей команды, а на 57-й минуте Люсия Броунз поставила точку в игре. На 83-й минуте англичанки могли забить четвёртый мяч, однако Никита Перрис не реализовала пенальти.

В 1/8 финала Норвегия обыграла Австралию (2:1), Англия в скандальном матче разгромила Камерун (3:0).

В других четвертьфиналах женского чемпионата мира сыграют Франция — США, Италия — Нидерланды, Германия — Швеция.