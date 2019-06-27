Англия стала первым полуфиналистом женского чемпионата мира
Завершился четвертьфинальный матч женского чемпионата мира между сборными Англии и Норвегии. Встреча проходила на стадионе «Океан» в Гавре. Победу в игре одержали англичанки со счётом 3:0.
Первый гол в матче был забит уже на 3-й минуте, автором результативного удара стала Джилл Скотт. На 40-й минуте Эллен Вайт закрепила преимущество своей команды, а на 57-й минуте Люсия Броунз поставила точку в игре. На 83-й минуте англичанки могли забить четвёртый мяч, однако Никита Перрис не реализовала пенальти.
В 1/8 финала Норвегия обыграла Австралию (2:1), Англия в скандальном матче разгромила Камерун (3:0).
В других четвертьфиналах женского чемпионата мира сыграют Франция — США, Италия — Нидерланды, Германия — Швеция.
Игрок сборной Камеруна плюнула в соперницу в матче 1/8 финала женского ЧМ
- 28 июня 2019
-
00:57
-
00:30
-
00:30
-
00:19
-
00:00
- 27 июня 2019
-
23:53
-
23:46
-
23:42
-
23:24
-
23:21
-
23:04
-
22:57
-
22:32
-
22:20
-
22:17
-
22:11
-
22:02
-
21:57
-
21:53
-
21:46
-
21:30
-
21:27
-
21:10
-
21:05
-
20:57
-
20:51
-
20:40
-
20:36
-
20:12
-
20:07
-
19:57
-
19:52
-
19:37
-
19:35
-
19:24
Партнерский контент