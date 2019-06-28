Сутормин — о переходе в «Зенит»: это ещё не свершившийся факт

Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин рассказал о возможном переходе петербургский «Зенит».
«Это ещё не свершившийся факт. Без комментариев. Думаю, скоро ясность наступит. Понятно, что при переходе в топ-клуб никто не даст основного места в составе. Конкуренция никому не мешала, но считаю неправильным идти куда-то, зная, что будешь игроком ротации. Лучше идти и знать, что ты будешь сильнее всех — это моя точка зрения. Всё зависит от того, насколько в тебе нуждаются и заинтересованы», — приводят слова Сутормина «Известия».
В минувшем сезоне 25-летний футболист принял участие в 29 матчах Российской Премьер-Лиги и записал на свой счёт 8 голов (2 — с пенальти) и одну результативную передачу, а также получил 7 жёлтых карточек. Также в активе хавбека 2 игры в Кубке России, где он стал автором 1 гола с пенальти и дважды был наказан «горчичником».
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