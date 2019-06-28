Кафанов: уверен, что Сафонов может дорасти до уровня Акинфеева

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов выразил уверенность в том, что голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов может вырасти в сильного футболиста.

«Сафонов — очень талантливый парень. У него есть все задатки, чтобы стать большим вратарём. Но надеюсь, что Матвея звёздная болезнь обойдёт стороной. Ему стоит поменьше обращать внимание на хвалебные отзывы. Он находится только в начале пути. Очень надеюсь, что рядом с Сафоновым окажется человек, который в случае головокружения сумеет поставить Матвея на место. Кстати, работает с ним очень хороший наставник — Алексей Антонюк. Либо Сафонов сам поймёт, что до вершины ещё очень далеко. Ориентироваться надо на Игоря Акинфеева, который на протяжении многих лет держит высочайший уровень профессионализма. Это очень непросто.

Уверен, что Сафонов может дорасти до уровня Акинфеева. Дело не только в физических данных. Матвей обладает сильным характером и устойчивой психикой. Он уверен в себе. Но одно дело дойти до вершины, а другое – на ней удержаться. Вопрос, как долго он сможет держать высокую планку", — цитирует Кафанова Sportbox.