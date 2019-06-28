Эдегор подпишет с «Реалом» новый контракт и снова уйдёт в аренду

Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор подпишет с мадридским клубом новый контракт, однако снова отправится в аренду без права выкупа для другой команды, сообщает AS. В настоящее время норвежским игроком интересуются «Реал Сосьедад» и леверкузенский «Байер», которые провели предварительные переговоры с футболистом.

В сезоне-2018/19 20-летний футболист выступал на правах аренды за голландский «Витесс», который возглавляет Леонид Слуцкий. В 35 матчах чемпионата Нидерландов он отметился 9 забитыми мячами и 12 ассистами. Кроме того, на его счету 2 матча и 2 гола в Кубке Нидерландов.



Напомним, Эдегор стал игроком «Реала» в 16-летнем возрасте. Он дебютировал за главную команду в последнем матче сезона-2014/15, заменив Криштиану Роналду. Благодаря этому норвежец стал самым молодым игроком в истории «Королевского клуба», дебютировавшим в чемпионате Испании.