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Понсе объяснил, почему не имеет аккаунтов в социальных сетях

Понсе объяснил, почему не имеет аккаунтов в социальных сетях
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал, почему он давно решил удалить свои аккаунты в различных социальных сетях.

«Никаких неприятных случаев не было. Просто в один момент так решил и нисколько об этом не жалею. Появилось больше свободного времени, которое я теперь провожу с пользой, уделяю время семье. С одной стороны, хорошо, что социальные сети существуют. Люди могут видеть жизнь игроков, следить за ними. Но если говорить обо мне, есть другие способы со мной связаться и что-то обсудить», — цитирует форварда Sport24.

22-летний футболист заключил с российским клубом долгосрочный контракт. В минувшем сезоне аргентинец выступал в составе афинского АЕКа на правах аренды. Ранее римский клуб отдавал футболиста в аренду в «Гранаду», «Ньюэллс Олд Бойз» и «Лилль».

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