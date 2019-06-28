Саленко: мой рекорд праздновали всей сборной, а Симонян танцевал лезгинку
Бывший нападающий сборной России Олег Саленко рассказал, как национальная команда отметила его пента-трик в матче группового этапа чемпионата мира—1994 с Камеруном, ставший рекордом мундиалей.
«Снится ли игра? Уже нет. Раньше, когда только закончил, года три был вне футбола, даже не ездил на турниры с ветеранами. Потом понемногу возвращаешься и понимаешь, что надо привыкать к другому. За эти три года, бывало, матч снился, а потом спокойнее относишься к этому.
Ощущение после победы всегда вспоминается. Пока с Радченко сдавали анализы на допинг два часа, даже не знал, что это рекорд. А потом уже всей сборной праздновали, а Симонян танцевал лезгинку», — сказал Саленко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Бороздину.
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- 28 июня 2019
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